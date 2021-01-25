В Париже 300 мигрантов заняли здание бывшего детсада. Требуют защиту и укрытие

Около 300 мигрантов в Париже заняли здание одного из неработающих детских садов. Они требуют предоставить им укрытие от холода и защиту в разгар пандемии коронавируса.

Об этом сообщают BFMTV и Figaro.



Большинство протестующих - это мигранты, которые в ноябре разбили палаточный лагерь на площади Республики в Париже. После чего их разогнала полиция.



В мэрии заявили, что в ближайшие часы мигрантам будут предоставлены места для ночлега в двух школьных спортивных залах, так как помещение заброшенного детского сада не отапливается.



Напомним, 15 января в центре Парижа группа около 10 человек в масках с металлическими палками, битами и ножами напала на 14-летнего украинца Юрия, когда он вместе с друзьями возвращался из колледжа.

Недавно десятки тысяч протестующих вышли на улицы по всей Франции в знак протеста против закона "О глобальной безопасности". По данным полиции, к протестам по всей стране присоединились 34 тыс. человек, организаторы утверждают, что общее число митингующих было ближе к 200 тысячам.