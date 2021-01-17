"Правосудия нет нигде": во Франции десятки тысяч человек вышли на акцию протеста

Фото: Протест в Париже (BFM TV)

Десятки тысяч протестующих вышли на улицы по всей Франции в субботу, 16 января, в знак протеста против закона "О глобальной безопасности". По данным полиции, к протестам по всей стране присоединились 34 тыс. человек. Организаторы утверждают, что общее число митингующих было ближе к 200 тыс.

Об этом сообщает BFM TV.

В Париже марш состоялся, несмотря на снегопад. Участники прошли шествием от площади Феликса Эбуэ к площади Бастилии на востоке города. Собравшиеся несли транспаранты с лозунгами: "Полиция - повсюду, а правосудия нет нигде", а также "Режим ЧС - это полицейское государство".

"Marche des libertés" à Paris: une manifestation sans incident ce samedi pic.twitter.com/bf8TaA0gIJ — BFM Paris (@BFMParis) January 16, 2021

Как сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, полиция задержала 75 человек - в целом по стране, причем 24 из них в Париже. По словам главы ведомства, 12 силовиков получили ранения. Кроме того, полиция была вынуждена пресечь несанкционированную вечеринку, обнаруженную на маршруте шествия в Париже. Организаторам были выписаны уведомления о штрафах.

Особое недовольство митингующих вызывает 24-я статья этого закона, предусматривающая штрафы за фото- и видеосъемку отдельных полицейских, если распространение этих кадров "угрожает физической или психической неприкосновенности отдельных чиновников".

За данное правонарушение можно будет получить год тюрьмы или штраф в 45 тыс. евро. Кроме того, демонстранты сочли несоразмерной реакцию полицейских, которые в ночь на 1 января разогнали подпольный рейв в Бретани с участием порядка 2400 человек.