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Париж відповів на фантазії росіян про французьких найманців в Україні

Париж, Четвер 18 січня 2024 19:55
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Париж відповів на фантазії росіян про французьких найманців в Україні Фото: Париж відповів на фантазії росіян про французьких найманців в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Франція спростувала фейки влади Росії про те, що її найманці нібито були вбиті під час удару по Харкову.

Про це сказано у заяві міністерства закордонних справ Франції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"У Франції немає найманців ні в Україні, ні деінде, на відміну від деяких інших (країн - ред.)", - підкреслили у відомстві.

Там також нагадали, що Франція підтримує Україну озброєнням та підготовкою солдатів у повній відповідності до міжнародного права. Це необхідно, щоб допомогти нашій країні у захисті суверенітету, незалежності та територіальної цілісності.

Що передувало

Нагадаємо, 16 січня російські окупанти вдарили по Харкову ракетами. Внаслідок такої терористичної атаки поранення отримали 17 мирних жителів.

У свою чергу, міністерство оборони РФ заявило про те, що військові нібито вдарили по будівлі, в якій проживали "іноземні бойовики".

Відомство країни-агресора стверджувало, що "бойовики були переважно французькими найманцями", а "будівля була повністю зруйнована і понад 60 людей загинули".

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