UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Париж обрушилась сильная гроза: затоплены станции метро, изменен график поездов

Фото: на Париж обрушилась сильная гроза (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Проливные дожди вечером 16 августа существенно нарушили движение парижского метро и некоторых железнодорожных линий в пригородах столицы Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien.

На смену аномальной жаре во Францию пришли дожди. Вечером на Париж обрушилась сильной грозы. Метеостанция Эйфелевой башни зафиксировала порывы ветра скоростью до 104 км/ч. По данным метеостанции парка Монсури, менее чем за час выпало 26 мм дождя.

В связи с непогодой существенно сбился график движения поездов на некоторых железнодорожных линиях. В частности, движение было прервано на всей линии Orlyval, которая соединяет город и международный аэропорт Orly.

Частично затоплены несколько линий метро

По меньшей мере семь станций парижского метро были закрыты. В целях безопасности полиция была вынуждена эвакуировать из подтопленных станций метро пассажиров, которые попытались переждать грозу в «подземке».

Некоторые станции поезда проезжали без остановки. Однако к 23:00 ситуация практически нормализовалась. По данным столичного оператора метрополитена, закрытыми остаются только две станции.

Ранее мы писали, что в аэропорту Парижа Шарль-де-Голль раздались выстрелы. Правоохранители застрелили мужчину с ножом, который якобы агрессивно вел себя.

Также сообщалось, что во Франции этим летом зафиксировали аномальную жару. В стране одновременно в нескольких регионах начались масштабные пожары, которые тушили тысячи спасателей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПарижФранцияметро