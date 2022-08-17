На Париж обрушилась сильная гроза: затоплены станции метро, изменен график поездов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien .

На смену аномальной жаре во Францию пришли дожди. Вечером на Париж обрушилась сильной грозы. Метеостанция Эйфелевой башни зафиксировала порывы ветра скоростью до 104 км/ч. По данным метеостанции парка Монсури, менее чем за час выпало 26 мм дождя.

В связи с непогодой существенно сбился график движения поездов на некоторых железнодорожных линиях. В частности, движение было прервано на всей линии Orlyval, которая соединяет город и международный аэропорт Orly.

Частично затоплены несколько линий метро

По меньшей мере семь станций парижского метро были закрыты. В целях безопасности полиция была вынуждена эвакуировать из подтопленных станций метро пассажиров, которые попытались переждать грозу в «подземке».

Некоторые станции поезда проезжали без остановки. Однако к 23:00 ситуация практически нормализовалась. По данным столичного оператора метрополитена, закрытыми остаются только две станции.