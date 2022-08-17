На Париж обрушилась сильная гроза: затоплены станции метро, изменен график поездов
Проливные дожди вечером 16 августа существенно нарушили движение парижского метро и некоторых железнодорожных линий в пригородах столицы Франции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien.
На смену аномальной жаре во Францию пришли дожди. Вечером на Париж обрушилась сильной грозы. Метеостанция Эйфелевой башни зафиксировала порывы ветра скоростью до 104 км/ч. По данным метеостанции парка Монсури, менее чем за час выпало 26 мм дождя.
В связи с непогодой существенно сбился график движения поездов на некоторых железнодорожных линиях. В частности, движение было прервано на всей линии Orlyval, которая соединяет город и международный аэропорт Orly.
Частично затоплены несколько линий метро
По меньшей мере семь станций парижского метро были закрыты. В целях безопасности полиция была вынуждена эвакуировать из подтопленных станций метро пассажиров, которые попытались переждать грозу в «подземке».
Некоторые станции поезда проезжали без остановки. Однако к 23:00 ситуация практически нормализовалась. По данным столичного оператора метрополитена, закрытыми остаются только две станции.
Ранее мы писали, что в аэропорту Парижа Шарль-де-Голль раздались выстрелы. Правоохранители застрелили мужчину с ножом, который якобы агрессивно вел себя.
Также сообщалось, что во Франции этим летом зафиксировали аномальную жару. В стране одновременно в нескольких регионах начались масштабные пожары, которые тушили тысячи спасателей.
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