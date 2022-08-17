На Париж обрушилася сильна гроза: затоплені станції метро, змінено графік поїздів

Проливні дощі ввечері 16 серпня істотно порушили рух паризького метро і деяких залізничних ліній в передмістях столиці Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien .

На зміну аномальній спеці до Франції прийшли дощі. Увечері на Париж обрушилася сильна гроза. Метеостанція Ейфелевої вежі зафіксувала пориви вітру швидкістю до 104 км/ч.за даними метеостанції парку Монсурі, менш ніж за годину випало 26 мм дощу.

У зв'язку з негодою суттєво збився графік руху поїздів на деяких залізничних лініях. Зокрема, рух було перервано на всій лінії Orlyval, яка з'єднує місто і Міжнародний аеропорт Orly.

Частково затоплені кілька ліній метро

Щонайменше сім станцій паризького метро були закриті. З метою безпеки поліція була змушена евакуювати з підтоплених станцій метро пасажирів, які спробували перечекати грозу в «підземці».

Деякі станції поїзда проїжджали без зупинки. Однак до 23:00 ситуація практично нормалізувалася. За даними столичного оператора метрополітену, закритими залишаються тільки дві станції.