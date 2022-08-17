ua ru
Ср, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Париж обрушилася сильна гроза: затоплені станції метро, змінено графік поїздів

Новость на русском →
Париж, Середа 17 серпня 2022 01:37
На Париж обрушилася сильна гроза: затоплені станції метро, змінено графік поїздів Фото: на Париж обрушилася сильна гроза (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Проливні дощі ввечері 16 серпня істотно порушили рух паризького метро і деяких залізничних ліній в передмістях столиці Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien.

На зміну аномальній спеці до Франції прийшли дощі. Увечері на Париж обрушилася сильна гроза. Метеостанція Ейфелевої вежі зафіксувала пориви вітру швидкістю до 104 км/ч.за даними метеостанції парку Монсурі, менш ніж за годину випало 26 мм дощу.

У зв'язку з негодою суттєво збився графік руху поїздів на деяких залізничних лініях. Зокрема, рух було перервано на всій лінії Orlyval, яка з'єднує місто і Міжнародний аеропорт Orly.

Частково затоплені кілька ліній метро

Щонайменше сім станцій паризького метро були закриті. З метою безпеки поліція була змушена евакуювати з підтоплених станцій метро пасажирів, які спробували перечекати грозу в «підземці».

Деякі станції поїзда проїжджали без зупинки. Однак до 23:00 ситуація практично нормалізувалася. За даними столичного оператора метрополітену, закритими залишаються тільки дві станції.

Раніше ми писали, що в аеропорту Парижа Шарль-де-Голль пролунали постріли. Правоохоронці застрелили чоловіка з ножем, який нібито агресивно поводився.

Також повідомлялося, що у Франції цього літа зафіксували аномальну спеку. У країні одночасно в декількох регіонах почалися масштабні пожежі, які гасили тисячі рятувальників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Париж Франція метро
NEWS
Генсек ООН знову їде в Україну: зустрінеться з Зеленським і Ердоганом
Генсек ООН знову їде в Україну: зустрінеться з Зеленським і Ердоганом
DAILY
"Пушиліна тут ненавидять": життя під Донецьком очима місцевого
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Пушиліна тут ненавидять": життя під Донецьком очима місцевого