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В Parimatch заявили, что уходят из Беларуси, но бизнес там не закрывают

Фото: в Parimatch заявили, что идут из Беларуси, но бизнес там не закрывают (parimatch.ua)
Автор: Артем Горовенко

Букмекерская компания Parimatch заявила, что уходит с рынка Беларуси. Впрочем, компания решила не прекращать работу, а "передать управление местной команде для дальнейшего решения ее судьбы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный пресс-релиз компании.

"Холдинг переводит поддержку сервисов и клиентов на управление местной локальной командой Беларуси, которая больше не является частью холдинга Parimatch. Холдинг в свою очередь больше не будет получать прибыль от оперирующей в Беларуси компании ни сегодня, ни в будущем", - заявили в компании.

Кроме того, в течение переходного периода сервисы останутся доступными в Беларуси и будут руководствоваться новым владельцем. Как долго продлится переходный период - в компании не сообщили.

Как известно, ранее компания отозвала франшизу в России, однако бренд официально не аннулирован. Кроме того, российские сайты пишут, что компания только провела ребрендинг.

Ранее народный депутат Людмила Буймистер, комментируя работу украинских компаний, в частности, Parimatch, в России и Беларуси заявила, что такой бизнес не имеет права существовать сегодня в Украине.

Председатель бюджетного комитета Верховной рады Даниил Гетманцев предложил ввести дополнительные налоги для компаний, работающих на оккупантов, и направлять эти средства на восстановление разрушенной российскими войсками инфраструктуры Украины.

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