В Parimatch заявили, что уходят из Беларуси, но бизнес там не закрывают
Букмекерская компания Parimatch заявила, что уходит с рынка Беларуси. Впрочем, компания решила не прекращать работу, а "передать управление местной команде для дальнейшего решения ее судьбы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный пресс-релиз компании.
"Холдинг переводит поддержку сервисов и клиентов на управление местной локальной командой Беларуси, которая больше не является частью холдинга Parimatch. Холдинг в свою очередь больше не будет получать прибыль от оперирующей в Беларуси компании ни сегодня, ни в будущем", - заявили в компании.
Кроме того, в течение переходного периода сервисы останутся доступными в Беларуси и будут руководствоваться новым владельцем. Как долго продлится переходный период - в компании не сообщили.
Как известно, ранее компания отозвала франшизу в России, однако бренд официально не аннулирован. Кроме того, российские сайты пишут, что компания только провела ребрендинг.
Ранее народный депутат Людмила Буймистер, комментируя работу украинских компаний, в частности, Parimatch, в России и Беларуси заявила, что такой бизнес не имеет права существовать сегодня в Украине.
Председатель бюджетного комитета Верховной рады Даниил Гетманцев предложил ввести дополнительные налоги для компаний, работающих на оккупантов, и направлять эти средства на восстановление разрушенной российскими войсками инфраструктуры Украины.