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В Parimatch заявили, що йдуть з Білорусі, але бізнес там не закривають

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Четвер 02 червня 2022 14:48
В Parimatch заявили, що йдуть з Білорусі, але бізнес там не закривають Фото: Parimatch йде з Білорусі, але бізнес там не закривє (parimatch.ua)
Автор: Артем Горовенко

Букмекерська компанія Parimatch заявила, що йде з ринку Білорусі. Утім, компанія вирішила не припиняти роботу, а "передати управління місцевій команді для подальшого вирішення її долі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний прес-реліз компанії.

"Холдинг переводить підтримку сервісів і клієнтів на управління місцевою локальною командою Білорусі, яка більше не є частиною Parimatch холдингу. Холдинг своєю чергою більше не отримуватиме прибуток від оперуючої у Білорусі компанії ні сьогодні, ні в майбутньому", - заявили в компанії.

Крім того, протягом перехідного періоду сервіси залишаться доступними в Білорусі та керуватимуться новим власником. Як довго триватиме перехідний період - в компанії не повідомили.

Як відомо, раніше компанія заявила, що відкликала франшизу в Росії, проте бренд офіційно не анульований. Крім того, російські сайти пишуть, що компанія тільки провела ребрендинг.

Раніше народний депутат Людмила Буймістер, коментуючи роботу українських компаній, зокрема, Parimatch, в Росії та Білорусі заявила, що такий бізнес не має права існувати сьогодні в Україні.

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запропонував ввести додаткові податки для компаній, що працюють на окупантів, і спрямовувати ці кошти на відновлення зруйнованої російськими військами інфраструктури України.

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