В Parimatch заявили, що йдуть з Білорусі, але бізнес там не закривають

Фото: Parimatch йде з Білорусі, але бізнес там не закривє (parimatch.ua)

Букмекерська компанія Parimatch заявила, що йде з ринку Білорусі. Утім, компанія вирішила не припиняти роботу, а "передати управління місцевій команді для подальшого вирішення її долі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний прес-реліз компанії.

"Холдинг переводить підтримку сервісів і клієнтів на управління місцевою локальною командою Білорусі, яка більше не є частиною Parimatch холдингу. Холдинг своєю чергою більше не отримуватиме прибуток від оперуючої у Білорусі компанії ні сьогодні, ні в майбутньому", - заявили в компанії. Крім того, протягом перехідного періоду сервіси залишаться доступними в Білорусі та керуватимуться новим власником. Як довго триватиме перехідний період - в компанії не повідомили.