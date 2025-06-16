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Парфуми літа 2025: 7 найкращих ароматів для відпустки

Понеділок 16 червня 2025 14:59
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Парфуми літа 2025: 7 найкращих ароматів для відпустки Фото: Жіночі парфуми для відпустки (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Парфуми не просто завершують образ, вони створюють настрій, викликають спогади і стають невід'ємною частиною ваших літніх пригод. Цього сезону парфумерні будинки пропонують дивовижне розмаїття ароматів, що ідеально пасують для спекотних днів та відпусток.

РБК-Україна пропонує вам добірку найкращих парфумів, які стануть вашим ароматним супутником у літній відпустці 2025 року.

Maison Margiela - Replica Aperol Spritz

Цей аромат - це втілення безтурботного літнього вечора в італійському кафе, де насолоджуються прохолодним коктейлем. Він передає свіжість цитрусових, легку гірчинку Aperol та грайливі бульбашки.

Replica Aperol Spritz - це аромат-спогад, який викликає асоціації з відпочинком, вечірками з друзями та відчуттям легкості. Він стане чудовим доповненням до вашого літнього образу, додаючи йому нотку невимушеності та святковості. Це ідеальний вибір для денних прогулянок, зустрічей з друзями та всіх тих моментів, коли хочеться відчути себе на італійській Рів'єрі.

Парфуми літа 2025: 7 найкращих ароматів для відпустки

Maison Margiela - Replica Aperol Spritz

Prada - Infusion de Gingembre

Якщо ви шукаєте щось освіжаюче, але з характером, Infusion de Gingembre від Prada стане відмінним вибором. Цей аромат зосереджений навколо свіжих, пряних та трохи гострих нот імбиру, які додають композиції енергії та бадьорості. Він може бути доповнений цитрусовими або легкими деревними акцентами, створюючи відчуття чистоти та витонченості.

Infusion de Gingembre – це елегантний і сучасний аромат, який чудово освіжає у спеку, додаючи образу динамічності та вишуканості. Він підійде як для денного використання, так і для легкого вечірнього виходу, підкреслюючи вашу індивідуальність.

Парфуми літа 2025: 7 найкращих ароматів для відпустки

Prada - Infusion de Gingembre

Mango Aoud від Gritti

Це поєднання здавалося б несумісних речей - солодкого тропічного манго та глибокого, чуттєвого уду. Такий дует створює унікальний, гіпнотичний аромат, який одночасно свіжий, соковитий і неймовірно стійкий.

Mango Aoud - це розкішний вибір для тих, хто шукає щось особливе, що поєднує в собі яскраві фруктові ноти з елегантністю та загадковістю східних ароматів. Він ідеально пасуватиме для вечірніх виходів, світських подій або просто для тих моментів, коли хочеться відчути себе по-особливому.

Парфуми літа 2025: 7 найкращих ароматів для відпустки

Mango Aoud від Gritti

Solaer від Aether

Для тих, хто цінує чистоту, свіжість та легкість повітря, Solaer – це втілення ідеального літнього дня. Цей аромат є квінтесенцією чистоти та прохолоди, нагадуючи про свіжовипрану білизну, що сохне на вітрі, або про кришталево чисте гірське повітря.

Solaer відрізняється мінімалістичною, але водночас дуже привабливою композицією, яка створює відчуття безтурботності та свободи. Це чудовий вибір для активних людей, які проводять багато часу на свіжому повітрі, або для тих, хто шукає універсальний денний аромат, що не буде обтяжувати у спеку.

Парфуми літа 2025: 7 найкращих ароматів для відпустки

Solaer від Aether

Murmure d’Ete від Plume Impression

Цей аромат - справжнє втілення літнього шепоту. Він розкривається легкими цитрусовими нотами, що нагадують про сонячні промені та свіжий бриз. У серці відчувається ніжний квітковий букет, який додає композиції витонченості та елегантності.

Murmure d’Ete ідеально підійде для тих, хто шукає ненав'язливий, але водночас помітний аромат, що створює атмосферу спокою та літньої безтурботності. Він буде чудово звучати як на денній прогулянці, так і на вечірньому побаченні, залишаючи після себе приємний, ледь вловимий шлейф.

Парфуми літа 2025: 7 найкращих ароматів для відпустки

Murmure d’Ete від Plume Impression

IMPADIA від BDK Parfums

Якщо ви мрієте про соковиті фрукти та теплі екзотичні ночі, IMPADIA стане вашим вибором. Це аромат, який вражає своєю яскравою та сонячною фруктовою палітрою. Він поєднує в собі солодкість тропічних фруктів з делікатними квітковими акцентами, створюючи відчуття свята та безмежної радості.

IMPADIA – це вибух емоцій, що ідеально пасуватиме для гучних вечірок на пляжі або романтичних вечорів під зірковим небом, додаючи вашому образу трохи зухвалості та незабутнього шарму.

Парфуми літа 2025: 7 найкращих ароматів для відпустки

IMPADIA від BDK Parfums

Passionfroudh від Fugazzi

Цей аромат - справжній гімн пристрасті та екзотики. Він зосереджений навколо багатих і соковитих нот маракуї, які доповнюються іншими фруктовими та, можливо, навіть деревними або мускусними акцентами для глибини.

Passionfroudh є дуже насиченим та виразним, але при цьому неважким, що робить його ідеальним для літніх вечорів, коли хочеться підкреслити свою індивідуальність та залишити яскраве враження. Він ідеально підійде для сміливих та впевнених у собі особистостей, які не бояться експериментувати та виділятися з натовпу.

Парфуми літа 2025: 7 найкращих ароматів для відпустки

Passionfroudh від Fugazzi

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При написанні використовувалися наступні джерела: Колонка парфумерного експерта Даніїла Прибильського, Brocard, Fragrantica.ua.

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