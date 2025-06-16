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Духи лета 2025: 7 лучших ароматов для отпуска

Понедельник 16 июня 2025 14:59
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Духи лета 2025: 7 лучших ароматов для отпуска Фото: Женские духи для отпуска (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Духи не просто завершают образ, они создают настроение, вызывают воспоминания и становятся неотъемлемой частью ваших летних приключений. В этом сезоне парфюмерные дома предлагают удивительное разнообразие ароматов, идеально подходящих для жарких дней и отпусков.

РБК-Украина предлагает вам подборку лучших парфюмов, которые станут вашим ароматным спутником в летнем отпуске 2025 года.

Maison Margiela - Replica Aperol Spritz

Этот аромат - это воплощение беззаботного летнего вечера в итальянском кафе, где наслаждаются прохладным коктейлем. Он передает свежесть цитрусовых, легкую горчинку Aperol и игривые пузырьки.

Replica Aperol Spritz - это аромат-воспоминание, который вызывает ассоциации с отдыхом, вечеринками с друзьями и ощущением легкости. Он станет прекрасным дополнением к вашему летнему образу, добавляя ему нотку непринужденности и праздничности. Это идеальный выбор для дневных прогулок, встреч с друзьями и всех тех моментов, когда хочется почувствовать себя на итальянской Ривьере.

Духи лета 2025: 7 лучших ароматов для отпуска

Maison Margiela - Replica Aperol Spritz

Prada - Infusion de Gingembre

Если вы ищете что-то освежающее, но с характером, Infusion de Gingembre от Prada станет отличным выбором. Этот аромат сосредоточен вокруг свежих, пряных и немного острых нот имбиря, которые придают композиции энергии и бодрости. Он может быть дополнен цитрусовыми или легкими древесными акцентами, создавая ощущение чистоты и утонченности.

Infusion de Gingembre - это элегантный и современный аромат, который прекрасно освежает в жару, добавляя образу динамичности и изысканности. Он подойдет как для дневного использования, так и для легкого вечернего выхода, подчеркивая вашу индивидуальность.

Духи лета 2025: 7 лучших ароматов для отпуска

Prada - Infusion de Gingembre

Mango Aoud от Gritti

Это сочетание казалось бы несовместимых вещей - сладкого тропического манго и глубокого, чувственного уду. Такой дуэт создает уникальный, гипнотический аромат, который одновременно свежий, сочный и невероятно стойкий.

Mango Aoud - это роскошный выбор для тех, кто ищет что-то особенное, сочетающее в себе яркие фруктовые ноты с элегантностью и загадочностью восточных ароматов. Он идеально подойдет для вечерних выходов, светских событий или просто для тех моментов, когда хочется почувствовать себя по-особенному.

Духи лета 2025: 7 лучших ароматов для отпуска

Mango Aoud от Gritti

Solaer от Aether

Для тех, кто ценит чистоту, свежесть и легкость воздуха, Solaer - это воплощение идеального летнего дня. Этот аромат является квинтэссенцией чистоты и прохлады, напоминая о свежевыстиранном белье, сохнущем на ветру, или о кристально чистом горном воздухе.

Solaer отличается минималистичной, но в то же время очень привлекательной композицией, которая создает ощущение беззаботности и свободы. Это отличный выбор для активных людей, которые проводят много времени на свежем воздухе, или для тех, кто ищет универсальный дневной аромат, который не будет отягощать в жару.

Духи лета 2025: 7 лучших ароматов для отпуска

Solaer от Aether

Murmure d'Ete от Plume Impression

Этот аромат - настоящее воплощение летнего шепота. Он раскрывается легкими цитрусовыми нотами, напоминающими о солнечных лучах и свежем бризе. В сердце ощущается нежный цветочный букет, который добавляет композиции утонченности и элегантности.

Murmure d'Ete идеально подойдет для тех, кто ищет ненавязчивый, но в то же время заметный аромат, создающий атмосферу спокойствия и летней безмятежности. Он будет прекрасно звучать как на дневной прогулке, так и на вечернем свидании, оставляя после себя приятный, едва уловимый шлейф.

Духи лета 2025: 7 лучших ароматов для отпуска

Murmure d'Ete от Plume Impression

IMPADIA от BDK Parfums

Если вы мечтаете о сочных фруктах и теплых экзотических ночах, IMPADIA станет вашим выбором. Это аромат, который поражает своей яркой и солнечной фруктовой палитрой. Он сочетает в себе сладость тропических фруктов с деликатными цветочными акцентами, создавая ощущение праздника и безграничной радости.

IMPADIA - это взрыв эмоций, который идеально подойдет для шумных вечеринок на пляже или романтических вечеров под звездным небом, добавляя вашему образу немного дерзости и незабываемого шарма.

Духи лета 2025: 7 лучших ароматов для отпуска

IMPADIA от BDK Parfums

Passionfroudh от Fugazzi

Этот аромат - настоящий гимн страсти и экзотики. Он сосредоточен вокруг богатых и сочных нот маракуйи, которые дополняются другими фруктовыми и, возможно, даже древесными или мускусными акцентами для глубины.

Passionfroudh очень насыщенный и выразительный, но при этом нетяжелый, что делает его идеальным для летних вечеров, когда хочется подчеркнуть свою индивидуальность и оставить яркое впечатление. Он идеально подойдет для смелых и уверенных в себе личностей, которые не боятся экспериментировать и выделяться из толпы.

Духи лета 2025: 7 лучших ароматов для отпуска

Passionfroudh от Fugazzi

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При написании использовались следующие источники: Колонка парфюмерного эксперта Даниила Прибыльского, Brocard, Fragrantica.ua.

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