ПАРЄ закликала Росію створити механізм постійного обміну полоненими з Україною

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про звільнення українських військовополонених. Зокрема, Росію закликали створити спеціальний механізм обміну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПАРЄ.
У резолюції ПАРЄ висловила занепокоєння з приводу тяжкого становища українських військовополонених, які "піддаються стратам, широко розповсюдженим і систематичним тортурам, а також нелюдському та принизливому поводженню, що дорівнює воєнним злочинам і злочинам проти людяності".
На цьому тлі Парламентська асамблея закликала міжнародне співтовариство до термінового втручання і настійно закликала всі держави підтримати переговори з метою прискорення звільнення і повернення всіх військовополонених.
Також ПАРЄ звернулася до Росії із закликом дотримуватися міжнародних прав людини і гуманітарного права, а також поважати всі умови утримання військовополонених. Йдеться про:
У резолюції закликали до створення "структурованого постійного механізму", що дасть змогу оперативно, безпечно та регулярно ідентифікувати, відстежувати, звільняти та повертати всіх військовополонених.
При цьому ПАРЄ закликає всі держави переслідувати російських посадовців, причетних до воєнних злочинів та інших злочинів.
Нагадаємо, під час двох раундів переговорів між у Стамбулі Україна і Росія домовлялися про великі обміни військовополоненими.
Зокрема, за останній тиждень відбулося кілька раундів обміну полоненими.
20 червня Україні вдалося повернути додому поранених і тяжкохворих захисників. Точну їхню кількість публічно не розкривають.
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