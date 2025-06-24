ПАРЄ закликала Росію створити механізм постійного обміну полоненими з Україною

У резолюції ПАРЄ висловила занепокоєння з приводу тяжкого становища українських військовополонених, які "піддаються стратам, широко розповсюдженим і систематичним тортурам, а також нелюдському та принизливому поводженню, що дорівнює воєнним злочинам і злочинам проти людяності".

На цьому тлі Парламентська асамблея закликала міжнародне співтовариство до термінового втручання і настійно закликала всі держави підтримати переговори з метою прискорення звільнення і повернення всіх військовополонених.

Також ПАРЄ звернулася до Росії із закликом дотримуватися міжнародних прав людини і гуманітарного права, а також поважати всі умови утримання військовополонених. Йдеться про:

створення спеціальних місць інтернування, включно з таборами для військовополонених і тимчасовими та постійними транзитними таборами;

забезпечення полонених достатнім харчуванням, водою та медичною допомогою;

надання полоненим можливості спілкуватися зі своїми сім'ями.

У резолюції закликали до створення "структурованого постійного механізму", що дасть змогу оперативно, безпечно та регулярно ідентифікувати, відстежувати, звільняти та повертати всіх військовополонених.

При цьому ПАРЄ закликає всі держави переслідувати російських посадовців, причетних до воєнних злочинів та інших злочинів.