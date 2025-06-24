ПАСЕ призвала Россию создать механизм постоянного обмена пленными с Украиной

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об освобождении украинских военнопленных. В частности, Россию призвали создать специальный механизм обмена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ.
В резолюции ПАСЕ выразила обеспокоенность по поводу тяжелого положения украинских военнопленных, "подвергающихся казням, широко распространенным и систематическим пыткам, а также бесчеловечному и унизительному обращению, что равносильно военным преступлениям и преступлениям против человечности".
На этом фоне Парламентская ассамблея призвала международное сообщество к срочному вмешательству и настоятельно призвала все государства поддержать переговоры с целью ускорения освобождения и возвращения всех военнопленных.
Также ПАСЕ обратилась к России с призывом соблюдать международные права человека и гуманитарное право, а также уважать все условия содержания военнопленных. Речь о:
В резолюции призвали к созданию "структурированного постоянного механизма", который позволит оперативно, безопасно и регулярно идентифицировать, отслеживать, освобождать и возвращать всех военнопленных.
При этом ПАСЕ призывает все государства преследовать российских должностных лиц, причастных к военным преступлениям и другим преступлениям.
Напомним, во время двух раундов переговоров между в Стамбуле Украина и Россия договаривались о больших обменах военнопленными.
В частности, за последнюю неделю прошло несколько раундов обмена пленными.
20 июня Украине удалось вернуть домой раненых и тяжелобольных защитников. Точное их количество публично не раскрывают.
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