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ПАСЕ призвала Россию создать механизм постоянного обмена пленными с Украиной

Фото: Украина и Россия провели обмен военнопленными (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об освобождении украинских военнопленных. В частности, Россию призвали создать специальный механизм обмена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ.

В резолюции ПАСЕ выразила обеспокоенность по поводу тяжелого положения украинских военнопленных, "подвергающихся казням, широко распространенным и систематическим пыткам, а также бесчеловечному и унизительному обращению, что равносильно военным преступлениям и преступлениям против человечности".

На этом фоне Парламентская ассамблея призвала международное сообщество к срочному вмешательству и настоятельно призвала все государства поддержать переговоры с целью ускорения освобождения и возвращения всех военнопленных.

Также ПАСЕ обратилась к России с призывом соблюдать международные права человека и гуманитарное право, а также уважать все условия содержания военнопленных. Речь о: 

  • создании специальных мест интернирования, включая лагеря для военнопленных и временные и постоянные транзитные лагеря;
  • обеспечении пленных достаточным питанием, водой и медицинской помощью;
  • предоставления пленным возможности общаться со своими семьями.

В резолюции призвали к созданию "структурированного постоянного механизма", который позволит оперативно, безопасно и регулярно идентифицировать, отслеживать, освобождать и возвращать всех военнопленных.

При этом ПАСЕ призывает все государства преследовать российских должностных лиц, причастных к военным преступлениям и другим преступлениям.

Обмен пленными Украины и РФ

Напомним, во время двух раундов переговоров между в Стамбуле Украина и Россия договаривались о больших обменах военнопленными.

В частности, за последнюю неделю прошло несколько раундов обмена пленными.

20 июня Украине удалось вернуть домой раненых и тяжелобольных защитников. Точное их количество публично не раскрывают.

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