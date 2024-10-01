ПАРЄ закликала посилити санкції проти російських пропагандистів

Санкції проти російських ЗМІ та пропагандистів

Нагадаємо, на початку вересня США звинуватили Росію у втручанні в вибори та ввели санкції. До списку потрапила, зокрема, пропагандистка Маргарита Симоньян, яка є головним редакторам RT.

13 вересня США вели санкції проти російської медіагрупи "Россия сегодня" та її генерального директора, пропагандиста Дмитра Кисельова.

Також США запровадили додаткові санкцій проти російського каналу RT. Стало відомо, що він співпрацює з розвідкою Кремля.

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