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ПАСЕ призвала ужесточить санкции против российских пропагандистов

Фото: ПАСЕ призвала усилить санкции против российских пропагандистов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с призывом ужесточить санкции против российских пропагандистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.

По его словам, ужесточение санкций касается телекомпании RT, Маргариты Симоньян, Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой и других российских пропагандистов.

Документ также признает РПЦ инструментом российского влияния и пропаганды.

Как отметил Гончаренко, это все были его поправки к резолюции под названием "Пропаганда и свобода информации в Европе".

Санкции против российских СМИ и пропагандистов

Напомним, в начале сентября США обвинили Россию во вмешательстве в выборы и ввели санкции. В список попала, в частности, пропагандистка Маргарита Симоньян, которая является главным редактором RT.

13 сентября США проводили санкции против российской медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора, пропагандиста Дмитрия Киселева.

Также США ввели дополнительные санкции против российского канала RT. Стало известно, что он сотрудничает с разведкой Кремля.

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