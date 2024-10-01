ПАСЕ призвала ужесточить санкции против российских пропагандистов

Санкции против российских СМИ и пропагандистов

Напомним, в начале сентября США обвинили Россию во вмешательстве в выборы и ввели санкции. В список попала, в частности, пропагандистка Маргарита Симоньян, которая является главным редактором RT.

13 сентября США проводили санкции против российской медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора, пропагандиста Дмитрия Киселева.

Также США ввели дополнительные санкции против российского канала RT. Стало известно, что он сотрудничает с разведкой Кремля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.