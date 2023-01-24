UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ПАРЄ визнала, що Росія почала агресію проти України ще в 2014 році

Фото: Парламентська асамблея Ради Європи (wikimedia.org User Boston9)
Автор: Наталія Гурковська

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) прийняла резолюцію "Сексуальне насильство у часи конфліктів". До неї, зокрема, вдалося внести правку, яка визнала, що РФ почала свою військову агресію проти України ще у 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну раду.

"Вдалося внести надважливу правку до резолюції, прийнявши яку, ПАРЄ фактично визнала, що російська збройна агресія ("war of aggression") розпочалася ще у лютому 2014 року", - розповіла заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, голова комітету ПАРЄ з питань культури, науки, освіти та ЗМІ Євгенія Кравчук.

Цікаво, що, наприклад, доповідачка Петра Байр та комітет з питань рівності виступали проти внесення правки, бажаючи залишити нечітке формулювання щодо "повернення війни до нашого континенту у 2022 році".

"Відстоюючи внесення правки, у своєму зверненні до залу чітко наголосила, що war of aggression розпочалася задовго до 2022 року. Визнання цього - це надзвичайно важливо. Як результат - прийнята правка 47 голосами "за", - додала Кравчук.

Нагадаємо, ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала нинішній російський режим терористичним.

До цього, президент ПАРЄ Тіні Кокс в черговий раз закликав Росію негайно припинити війну, яка щодня забирає життя невинних людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні