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ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців

Ілюстративне фото: ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Twitter.

Глава держави подякував Парламентській асамблеї Ради Європи за рішення щодо визнання Голодомору геноцидом.

"Відновлення історичної справедливості та вшанування пам'яті жертв Голодомору посилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче", - наголосив Зеленський.

Визнання Голодомору геноцидом

Нагадаємо, Голодомор 1932-1933 років визнали геноцидом українського народу вже низку країн.

Зокрема, це Італія, Британія, Хорватія, Нідерланди і не тільки.

 

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Володимир ЗеленськийГолодоморПАРЄ