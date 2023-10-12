ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців

Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Twitter.
Глава держави подякував Парламентській асамблеї Ради Європи за рішення щодо визнання Голодомору геноцидом.
"Відновлення історичної справедливості та вшанування пам'яті жертв Голодомору посилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, Голодомор 1932-1933 років визнали геноцидом українського народу вже низку країн.
Зокрема, це Італія, Британія, Хорватія, Нідерланди і не тільки.
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