Британія визнала Голодомор геноцидом українців

Парламент Великої Британії ухвалив резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. У четвер, 25 травня, відповідне рішення одноголосно було ухвалено Палатою громад.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Відповідну резолюцію в Палаті громад представляла депутат Консервативної партії Полін Летхем. Вона нагадала, що голод в Україні на початку 1930-х років був штучним. Він був спричинений примусовим відбиранням урожаїв в українських селян.

Окрім цього вона провела паралелі з сьогоденною ситуацією в Україні - коли Росія викрадає українське зерно на окупованих українських територіях.

"Саме тому ми повинні запевнити українську владу та міжнародний правопорядок, що Велика Британія - принаймні британський парламент - не ігноруватиме воєнні злочини й злочини проти людяності", - заявила Летхем.

Зауважимо, що британські депутати підтримали необхідність визнання Голодомору геноцидом. Вони вважають це виявом солідарності з українським народом і сигналом, що голод не можна використовувати як засіб ведення війни.

Голодомор в Україні (1932-1933)

У 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду було вчинено акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР.

28 листопада 2006 року Верховна рада України ухвалила закон

"Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", який трактує події 1932-1933 років як геноцид українського народу.

Понад 20 країн світу визнали Голодомор геноцидом українського народу.

Раніше французький Сенат (верхня палата парламенту) підтримав визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українців.

Також парламент Ісландії 23 березня визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українців. "За" відповідне рішення проголосували 48 депутатів.

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