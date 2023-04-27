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ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей до РФ

Фото: ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей до РФ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 27 квітня, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою засуджується примусова депортація українців до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення нардепа та члена постійної делегації Верховної ради ПАРЄ Олексія Гончаренка у Telegram.

Резолюція зазначає, що примусова депортація є ознакою геноциду згідно з міжнародним правом, тож усі випадки мають бути розслідувані, а всі причетні мають нести відповідальність.

Цей документ вперше згадує термін "геноцид" щодо дій Росії.

У резолюції вітається рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Також ордер був виданий на ім'я Марії Львова-Бєлова.

При цьому ордер на арешт діятиме до кінця їхнього життя, поки вони не постануть перед судом.

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