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ПАСЕ признала геноцидом депортацию украинских детей в РФ

Фото: ПАСЕ признала геноцидом депортацию украинских детей в РФ (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 27 апреля, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которой осуждается принудительная депортация украинцев в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение нардепа и члена постоянной делегации Верховной рады ПАСЕ Алексея Гончаренко в Telegram.

Резолюция отмечает, что принудительная депортация является признаком геноцида согласно международному праву, поэтому все случаи должны быть расследованы, а все причастные должны нести ответственность.

Этот документ впервые упоминает термин "геноцид" в отношении действий России.

В резолюции приветствуется решение Международного уголовного суда об ордере на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Также ордер был выдан на имя Марии Львовой-Беловой.

При этом ордер на арест будет действовать до конца их жизни, пока они не предстанут перед судом.

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