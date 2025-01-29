ПАРЄ вимагає від Грузії провести дострокові парламентські вибори

За резолюцію проголосували 114 делегатів, проти - 13, 7 утрималися.

У резолюції наголошено на численних проблемах із демократією, які останнім часом спостерігаються в Грузії, зокрема на порушеннях під час торішніх парламентських виборів.

"Відкат Грузії у сфері демократії триває з безпрецедентною швидкістю", - зазначила доповідачка резолюції з Латвії Занда Калніня-Лукашевіца.

У зв'язку з цим на самому початку зимової сесії ПАРЄ повноваження грузинської делегації, повністю складеної з представників провладної партії "Грузинська мрія", були оскаржені.

Проте резолюція передбачає компромісний варіант: на поточну сесію ПАРЄ повноваження грузинської делегації визнано з певними обмеженнями, а до наступної сесії, яка пройде у квітні, Грузія повинна буде виконати низку рекомендацій. Крім запуску прозорого і демократичного виборчого процесу, від офіційного Тбілісі вимагають випустити всіх політичних в'язнів, повернутися на шлях реальної євроінтеграції, розслідувати поліцейське насильство проти протестувальників, скасувати закон "про іноземний вплив" тощо.

Представник "Грузинської мрії" Гіві Міканадзе виступив проти резолюції та часткового обмеження повноважень грузинської делегації, а також заклику до дострокових виборів, назвавши те, що відбувається, "втручанням у внутрішні справи Грузії і загрозою суверенітету Грузії".

Але під час дебатів більшість делегатів ПАРЄ гостро критикували поточні політичні реалії в Грузії. За словами української делегатки Євгенії Кравчук, справжньою загрозою для Грузії наразі є Росія, яка здійснила акт агресії 2008 року, а зараз намагається "перетворити Грузію на Білорусь".

Проте поправка, яка пропонувала більш жорсткі заходи проти грузинської влади - не визнавати повноваження грузинської делегації в принципі - не набрала достатньо голосів на свою підтримку.