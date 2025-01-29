ПАСЕ потребовала от Грузии провести досрочные парламентские выборы

За резолюцию проголосовали 114 делегатов, против - 13, 7 воздержались.

В резолюции подчеркиваются многочисленные проблемы с демократией, которые в последнее время наблюдаются в Грузии, в том числе нарушения в ходе прошлогодних парламентских выборов.

"Откат Грузии в сфере демократии продолжается с беспрецедентной скоростью", - отметила докладчица резолюции из Латвии Занда Калниня-Лукашевица.

В связи с этим в самом начале зимней сессии ПАСЕ полномочия грузинской делегации, полностью составленной из представителей провластной партии "Грузинская мечта", были оспорены.

Тем не менее, резолюция предусматривает компромиссный вариант: на текущую сессию ПАСЕ полномочия грузинской делегации признаны с определенными ограничениями, а к следующей сессии, которая пройдет в апреле, Грузия должна будет выполнить ряд рекомендаций. Помимо запуска прозрачного и демократического избирательного процесса, от официального Тбилиси требуют выпустить всех политических заключенных, вернуться на путь реальной евроинтеграции, расследовать полицейское насилие против протестующих, отменить закон "об иностранном влиянии" и т.д.

Представитель "Грузинской мечты" Гиви Миканадзе выступил против резолюции и частичного ограничения полномочий грузинской делегации, а также призыва к досрочным выборам, назвав происходящее "вмешательством во внутренние дела Грузии и угрозой суверенитету Грузии".

Но во время дебатов большинство делегатов ПАСЕ остро критиковали текущие политические реалии в Грузии. По словам украинской делегатки Евгении Кравчук, настоящей угрозой для Грузии сейчас является Россия, которая осуществила акт агрессии в 2008 году, а сейчас пытается "превратить Грузию в Беларусь".

Тем не менее, поправка, предлагавшая более жесткие меры против грузинской власти - не признавать полномочия грузинской делегации в принципе – не набрала достаточно голосов в свою поддержку.