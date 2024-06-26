ПАРЄ ухвалила резолюцію про створення спецтрибуналу для Росії

Спецтрибунал для Росії

Нагадаємо, у січні 2023 року Європарламент ухвалив резолюцію, яка закликає до створення міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії Росії та Білорусі проти України.

Раніше повідомлялося, що міжнародний спеціальний трибунал щодо РФ може запрацювати вже у 2024 році.

На початку квітня 2024 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що 44 країни підтримали ідею створення спецтрибуналу для Росії.

Пізніше Комітет міністрів Ради Європи доручив Генсеку Ради Марії Пейчинович-Бурич почати підготовку потенційного проекту угоди між Україною та Радою Європи щодо фактичного створення спецтрибуналу для Росії.

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