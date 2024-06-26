ПАСЕ приняла резолюцию о создании спецтрибунала для России

Спецтрибунал для России

Напомним, в январе 2023 года Европарламент принял резолюцию, призывающую к созданию международного трибунала по поводу преступлений агрессии России и Беларуси против Украины.

Ранее сообщалось, что международный специальный трибунал по РФ может заработать уже в 2024 году.

В начале апреля 2024 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что 44 страны поддержали идею создания спецтрибунала для России.

Позже Комитет министров Совета Европы поручил Генсеку Совета Марии Пейчинович-Бурич начать подготовку потенциального проекта соглашения между Украиной и Советом Европы по фактическому созданию спецтрибунала для России.

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