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ПАСЕ приняла резолюцию о создании спецтрибунала для России

Фото: ПАСЕ приняла резолюцию о создании спецтрибунала для России (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в среду, 26 июня, приняла резолюцию "Правовые и правозащитные аспекты агрессии Российской Федерации против Украины", в которой говорится о создании спецтрибунала для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ и Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.

"В ПАСЕ приняли резолюцию "Правовые и правозащитные аспекты агрессии Российской Федерации против Украины" о создании спецтрибунала по России",- сообщил Гончаренко.

В резолюции предлагается создание спецтрибунала для России на основе соглашения Совета Европы с Украиной.

Кроме того, в документе говорится о необходимости использования всех инструментов для привлечения к ответственности за военные преступления.

Также в резолюции ПАСЕ призывает признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией.

При утверждении резолюции ПАСЕ заявила, что специальный трибунал, созданный по договоренности между Советом Европы и Украиной, сейчас является "лучшим возможным вариантом с точки зрения правовой базы и политической легитимности" для судебного преследования политического и военного руководства России за совершение преступления агрессии.

Спецтрибунал для России

Напомним, в январе 2023 года Европарламент принял резолюцию, призывающую к созданию международного трибунала по поводу преступлений агрессии России и Беларуси против Украины.

Ранее сообщалось, что международный специальный трибунал по РФ может заработать уже в 2024 году.

В начале апреля 2024 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что 44 страны поддержали идею создания спецтрибунала для России.

Позже Комитет министров Совета Европы поручил Генсеку Совета Марии Пейчинович-Бурич начать подготовку потенциального проекта соглашения между Украиной и Советом Европы по фактическому созданию спецтрибунала для России.

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