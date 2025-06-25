ПАРЄ ухвалила дві важливі для України резолюції: деталі

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила дві резолюції, які стосуються питання прав людини в контексті повномасштабної війни, а також звільнення військовополонених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства закордонних справ (МЗС) України.
"Ці документи є черговим потужним свідченням безкомпромісної підтримки ПАРЄ основоположних принципів міжнародного права, захисту прав людини, протидії безкарності та солідарності з народом України у боротьбі проти російської агресії", - пише МЗС.
Як пише МЗС, резолюція схвалює чіткі правові висновки Асамблеї, зокрема:
У тому ж числі є рішучою підтримка ПАРЄ створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в рамках Ради Європи й заклик країн-членів приєднатися до відповідної Розширеної часткової угоди.
Резолюція, як пише МЗС, була ініційована українською делегацією. Вона стала першим документом Асамблеї, який фіксує масові та системні порушення Росії Третьої Женевської конвенції.
Зокрема резолюція засвідчує вину Росії за тортури, страти, сексуальне насильство й відмову у доступі Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), переслідування українських військових за участь у бойових діях.
"Асамблея наголошує на необхідності створення постійного механізму обміну військовополоненими із залученням нейтральних посередників і міжнародних організацій", - відзначає МЗС.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в кінці січня ПАРЄ ухвалила резолюцію про досягнення "миру через силу" в Україні.
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