У ПАРЄ створили комітет з питань українських дітей: над чим працюватиме

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи затвердило склад спеціального Комітету з питань українських дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського народного депутата, члена делегації в ПАРЄ Євгенію Кравчук у Facebook.
Вона розповіла, що Комітет очолила делегат Олена Хоменко. До складу також увійшли: сама Кравчук, Марія Мезенцева, Павло Сушко, Лариса Білозір та Олександра Устинова.
"Працюватимемо над питаннями порушення прав дітей російськими окупантами, а також проблемою викрадення та депортації українських дітей", - додала Кравчук.
Вона зазначила, що очікує на плідну співпрацю та практичний результат.
Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни російські окупанти депортують українських дітей на свою територію. Там їх намагаються перевиховати та віддають на усиновлення.
Як повідомляло Міністерство оборони Британії, у російських "таборах перевиховання" утримують понад 10 тисяч українських дітей.
За депортацію дітей Міжнародний кримінальний суд ще навесні видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.
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