У ПАРЄ створили комітет з питань українських дітей: над чим працюватиме

Вона розповіла, що Комітет очолила делегат Олена Хоменко. До складу також увійшли: сама Кравчук, Марія Мезенцева, Павло Сушко, Лариса Білозір та Олександра Устинова.

"Працюватимемо над питаннями порушення прав дітей російськими окупантами, а також проблемою викрадення та депортації українських дітей", - додала Кравчук.

Вона зазначила, що очікує на плідну співпрацю та практичний результат.

Депортація українських дітей

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни російські окупанти депортують українських дітей на свою територію. Там їх намагаються перевиховати та віддають на усиновлення.

Як повідомляло Міністерство оборони Британії, у російських "таборах перевиховання" утримують понад 10 тисяч українських дітей.

За депортацію дітей Міжнародний кримінальний суд ще навесні видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.