В ПАСЕ создали комитет по вопросам украинских детей: над чем будет работать

Она рассказала, что комитет возглавила делегат Елена Хоменко. В состав также вошли: сама Кравчук, Мария Мезенцева, Павел Сушко, Лариса Билозир, и Александра Устинова.

"Будем работать над вопросами нарушения прав детей российскими оккупантами, а также проблемой похищения и депортации украинских детей", - добавила Кравчук.

Она отметила, что ожидает плодотворного сотрудничества и практического результата.

Депортация украинских детей

Напомним, с начала полномасштабной войны российские оккупанты депортируют украинских детей на свою территорию. Там их пытаются перевоспитать и отдают на усыновление.

Как сообщало Министерство обороны Британии, в российских "лагерях перевоспитания" удерживают более 10 тысяч украинских детей.

В частности, за депортацию детей Международный уголовный суд еще весной выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.