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В ПАСЕ создали комитет по вопросам украинских детей: над чем будет работать

Фото: в ПАСЕ создали комитет по вопросам украинских детей (facebook.com/yevheniya.khudzik)
Автор: Иван Носальский

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердило состав специального комитета по вопросам украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского народного депутата, члена делегации в ПАСЕ Евгению Кравчук в Facebook.

Она рассказала, что комитет возглавила делегат Елена Хоменко. В состав также вошли: сама Кравчук, Мария Мезенцева, Павел Сушко, Лариса Билозир, и Александра Устинова.

"Будем работать над вопросами нарушения прав детей российскими оккупантами, а также проблемой похищения и депортации украинских детей", - добавила Кравчук. 

Она отметила, что ожидает плодотворного сотрудничества и практического результата. 

Депортация украинских детей

Напомним, с начала полномасштабной войны российские оккупанты депортируют украинских детей на свою территорию. Там их пытаются перевоспитать и отдают на усыновление. 

Как сообщало Министерство обороны Британии, в российских "лагерях перевоспитания" удерживают более 10 тысяч украинских детей

В частности, за депортацию детей Международный уголовный суд еще весной выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. 

 

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