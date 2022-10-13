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ПАРЄ схвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним

Фото: ПАРЄ схвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним (assembly.coe.int)
Автор: Олег Васьків

Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала нинішній російський режим терористичним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання ПАРЄ.

Відповідну резолюцію під назвою "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України" підтримали 99 делегатів, один - утримався.

Згідно з документом, російський режим - є терористичним.

Варто зазначити, що це потужний сигнал, який наближає момент визнання РФ країною-спонсором тероризму.

Новина доповнюється...

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