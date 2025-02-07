В ПАРЄ розповіли, хто міг би стати ініціатором переговорів щодо миру в Україні

Він зазначив, що зараз в Європі склалася не дуже вдала політична ситуація, оскільки Британії вже не є членом ЄС, Німеччина в розпалі виборчої кампанії, а уряд Франції ослаблений.

Румунський депутат висловив побоювання, що європейські лідери в цей момент не зможуть сильно вплинути на переговорний процес. Він додав, що принцип одностайності Європейської Ради не сприяє тому, щоб ЄС діяв активніше.

"Ось чому я думаю, що саме Рада Європи могла б запросити до переговорів. Не ОБСЄ, не ООН. Якщо Європейський Союз розділений, то чому б не Рада Європи?" - сказав Булай.

Він зазначив, що новий генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе міг би приєднатися до дискусії, оскільки він також має непересічний досвід президента Швейцарії, яка дотримується політики нейтралітету і є місцем всіх можливих переговорів на найвищому рівні.

"Тож з цим дуже вдалим збігом компетенцій, з Радою Європи, яка досі надавала Україні інституцію та правильні наративи, з прихильністю президента Трампа до припинення вогню та досягнення переговорів, а також з паном Берсе, новообраним генеральним секретарем, який представляє європейські цінності та інтереси в цьому процесі, ми маємо очікувати на діалог, який включатиме нас у найближчі місяці", - зазначив депутат.