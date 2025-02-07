В ПАСЕ рассказали, кто мог бы стать инициатором переговоров по миру в Украине

Совет Европы может выступить инициатором начала переговоров по миру в Украине. В ПАСЕ ожидают, что возможный диалог может начаться в ближайшие месяцы.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава политической группы "Альянс либералов и демократов за Европу" в ПАСЕ, румынский депутат Юлиан Булай.
Он отметил, что сейчас в Европе сложилась не очень удачная политическая ситуация, поскольку Британии уже не является членом ЕС, Германия в разгаре избирательной кампании, а правительство Франции ослаблено.
Румынский депутат выразил опасения, что европейские лидеры в этот момент не смогут сильно повлиять на переговорный процесс. Он добавил, что принцип единогласия Европейского Совета не способствует тому, чтобы ЕС действовал активнее.
"Вот почему я думаю, что именно Совет Европы мог бы пригласить к переговорам. Не ОБСЕ, не ООН. Если Европейский Союз разделен, то почему бы не Совет Европы?" - сказал Булай.
Он отметил, что новый генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе мог бы присоединиться к дискуссии, поскольку он также имеет необычный опыт президента Швейцарии, которая придерживается политики нейтралитета и является местом всех возможных переговоров на самом высоком уровне.
"Поэтому с этим очень удачным совпадением компетенций, с Советом Европы, который до сих пор предоставлял Украине институт и правильные нарративы, с приверженностью президента Трампа к прекращению огня и достижения переговоров, а также с господином Берсе, новоизбранным генеральным секретарем, который представляет европейские ценности и интересы в этом процессе, мы должны ожидать диалога, который будет включать нас в ближайшие месяцы", - отметил депутат.
Стоит отметить, что сейчас Украина и Россия не ведут переговоров об окончании войны. Украинская власть неоднократно подчеркивала, что вернется за стол переговоров только после укрепления своей позиции.
Ожидается, что смена власти в США и возвращение Дональда Трампа в Белый дом может ускорить мирный процесс. Сам Трамп заявлял, что хотел бы положить конец войне в Украине.
В феврале в Украину прибудет спецпредставитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог. В Офисе президента отмечали, что такая коммуникация важна для Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.