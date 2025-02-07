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В ПАРЄ розповіли, хто міг би стати ініціатором переговорів щодо миру в Україні

Страсбург, П'ятниця 07 лютого 2025 14:01
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В ПАРЄ розповіли, хто міг би стати ініціатором переговорів щодо миру в Україні Фото: румунський депутат Юліан Булай (facebook com bulaiiulian2016)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Рада Європи може виступити ініціатором початку переговорів щодо миру в Україні. В ПАРЄ очікують, що можливий діалог може розпочатися у найближчі місяці.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав глава політичної групи "Альянс лібералів та демократів за Європу" в ПАРЄ, румунський депутат Юліан Булай.

Він зазначив, що зараз в Європі склалася не дуже вдала політична ситуація, оскільки Британії вже не є членом ЄС, Німеччина в розпалі виборчої кампанії, а уряд Франції ослаблений.

Румунський депутат висловив побоювання, що європейські лідери в цей момент не зможуть сильно вплинути на переговорний процес. Він додав, що принцип одностайності Європейської Ради не сприяє тому, щоб ЄС діяв активніше.

"Ось чому я думаю, що саме Рада Європи могла б запросити до переговорів. Не ОБСЄ, не ООН. Якщо Європейський Союз розділений, то чому б не Рада Європи?" - сказав Булай.

Він зазначив, що новий генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе міг би приєднатися до дискусії, оскільки він також має непересічний досвід президента Швейцарії, яка дотримується політики нейтралітету і є місцем всіх можливих переговорів на найвищому рівні.

"Тож з цим дуже вдалим збігом компетенцій, з Радою Європи, яка досі надавала Україні інституцію та правильні наративи, з прихильністю президента Трампа до припинення вогню та досягнення переговорів, а також з паном Берсе, новообраним генеральним секретарем, який представляє європейські цінності та інтереси в цьому процесі, ми маємо очікувати на діалог, який включатиме нас у найближчі місяці", - зазначив депутат.

Переговори України та РФ

Варто зазначити, що наразі Україна та Росія не ведуть переговорів про закінчення війни. Українська влада неодноразово наголошувала, що повернеться за стіл переговорів лише після зміцнення своєї позиції.

Очікується, що зміна влади у США та повернення Дональда Трампа до Білого дому може прискорити мирний процес. Сам Трамп заявляв, що хотів би покласти край війні в Україні.

У лютому до України прибуде спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлог. В Офісі президента наголошували, що така комунікація важлива для України.

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