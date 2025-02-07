В ПАСЕ рассказали, кто мог бы стать инициатором переговоров по миру в Украине

Совет Европы может выступить инициатором начала переговоров по миру в Украине. В ПАСЕ ожидают, что возможный диалог может начаться в ближайшие месяцы.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава политической группы "Альянс либералов и демократов за Европу" в ПАСЕ, румынский депутат Юлиан Булай.

Он отметил, что сейчас в Европе сложилась не очень удачная политическая ситуация, поскольку Британии уже не является членом ЕС, Германия в разгаре избирательной кампании, а правительство Франции ослаблено.

Румынский депутат выразил опасения, что европейские лидеры в этот момент не смогут сильно повлиять на переговорный процесс. Он добавил, что принцип единогласия Европейского Совета не способствует тому, чтобы ЕС действовал активнее.

"Вот почему я думаю, что именно Совет Европы мог бы пригласить к переговорам. Не ОБСЕ, не ООН. Если Европейский Союз разделен, то почему бы не Совет Европы?" - сказал Булай.

Он отметил, что новый генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе мог бы присоединиться к дискуссии, поскольку он также имеет необычный опыт президента Швейцарии, которая придерживается политики нейтралитета и является местом всех возможных переговоров на самом высоком уровне.

"Поэтому с этим очень удачным совпадением компетенций, с Советом Европы, который до сих пор предоставлял Украине институт и правильные нарративы, с приверженностью президента Трампа к прекращению огня и достижения переговоров, а также с господином Берсе, новоизбранным генеральным секретарем, который представляет европейские ценности и интересы в этом процессе, мы должны ожидать диалога, который будет включать нас в ближайшие месяцы", - отметил депутат.