ПАРЄ про російську агресію: Україна знову стоїть перед загрозою геноциду

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) у своїй резолюції щодо вшанування 90-х роковин Голодомору в Україні заявила про загрозу нового геноциду через агресію з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ПАРЕ .

Асамблея оприлюднила прес-реліз, в якому вказується, що "дев'яносто років після Голодомору, сталінського геноциду шляхом штучного голоду, який призвів до смерті мільйонів українців у 1932-33 роках, Україна знову стоїть перед загрозою геноциду".

Так, ПАРЄ у своїй заяві закликала всі уряди допомогти народу України "боротися з триваючий геноцидний напад на їхню націю".

Відповідна доповідь парламентаря-представника Німеччини Кнута Абрахама була одностайно схвалена під час представлення 3 жовтня в Асамблеї, та схвалення резолюції.

В ПАРЄ зазначили, що в контексті російської повномасштабної загарбницької війни є свідчення про прагнення "заперечити саме право українського народу на існування як незалежної держави".

Так, парламентарії вказали, що доказами цієї "нової загрози геноциду" є, зокрема:

масові вбивства в Бучі та Ірпіні Київської області,

застосування військами РФ потужної зброї в густонаселених районах,

цілеспрямовані удари по об'єктах цивільної інфраструктури,

"фільтрація" та тортури українців,

системне знищення духовної і культурної спадщини українського народу,

використання їжі "як зброї та примусова депортація десятків тисяч українських дітей".

У заяві ПАРЄ є заклик до усіх країн-членів Ради Європи, спостерігачів і партнерів "використати всі наявні в них інструменти, включно з Конвенцією про геноцид, щоб запобігти будь-яким подальшим актам геноциду проти українського народу як національної групи".

В резолюції також пропонується прокурору Міжнародного кримінального суду "розглянути можливість перевірки повідомлених звинувачень у геноциді проти українського народу".