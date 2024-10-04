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ПАСЕ о российской агрессии: Украина снова стоит перед угрозой геноцида

Пятница 04 октября 2024 04:59
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ПАСЕ о российской агрессии: Украина снова стоит перед угрозой геноцида Фото: зал заседаний ПАСЕ (wikimedia commons org User Boston)
Автор: Владимир Костырин

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в своей резолюции по случаю 90-й годовщины Голодомора в Украине заявила об угрозе нового геноцида из-за агрессии со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ПАСЕ.

Ассамблея обнародовала пресс-релиз, в котором указывается, что "девяносто лет после Голодомора, сталинского геноцида путем искусственного голода, приведшего к смерти миллионов украинцев в 1932-33 годах, Украина снова стоит перед угрозой геноцида".

Так, ПАСЕ в своем заявлении призвала все правительства помочь народу Украины "бороться с продолжающимся геноцидным нападением на их нацию".

Соответствующий доклад парламентария-представителя Германии Кнута Абрахама был единогласно одобрен во время представления 3 октября в Ассамблее, и одобрения резолюции.

В ПАСЕ отметили, что в контексте российской полномасштабной захватнической войны есть свидетельство о стремлении "отвергнуть само право украинского народа на существование как независимого государства".

Так, парламентарии указали, что доказательства этой "новой угрозы геноцида" являются, в частности:

  • массовые убийства в Буче и Ирпене Киевской области,
  • применение войсками РФ мощного вооружения в густонаселенных районах,
  • целенаправленные удары по объектам гражданской инфраструктуры,
  • "фильтрация" и пытки украинцев,
  • системное уничтожение духовного и культурного наследия украинского народа,
  • использование пищи "как оружия и принудительная депортация десятков тысяч детей".

В заявлении ПАСЕ содержится призыв ко всем странам-членам Совета Европы, наблюдателям и партнерам "использовать все имеющиеся у них инструменты, включая Конвенцию о геноциде, чтобы предотвратить любые дальнейшие акты геноцида против украинского народа как национальной группы".

В резолюции также предлагается прокурору Международного уголовного суда "рассмотреть возможность проверки сообщенных обвинений в геноциде против украинского народа".

Ранее сообщалось, что 2 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по украинским военнопленным. Так, ПАСЕ будет работать над их возвращением.

Также напомним, что в конце июня Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию, в которой признала действия РФ геноцидом украинского народа. В документе также указывается на необходимость деколонизации страны-агрессора.

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