ПАРЄ рекомендувала не допустити росіян та білорусів до Олімпіади в Парижі

За її словами, за ухвалення резолюції проголосував 71 депутат, а проти - чотири.

Фото: у ПАРЄ закликали не допускати росіян та білорусів на Олімпіаду (facebook.com/yevheniya.khudzik)

"Резолюція містить рішучий заклик до МОК та його спортивних органів заборонити участь російських та білоруських спортсменів в Олімпійських та Паралімпійських іграх у Парижі, а також у всіх інших великих спортивних заходах, доки триває війна агресії проти України", - уточнює Кравчук.

У документі також зазначається, що участь росіян та білорусів в Олімпіаді в Парижі, яка пройде 2024 року, є немислимою і стане інструментом пропаганди.

Резолюція підкреслює, що відсутність подібної заборони спонукатиме росіян вірити, що світ готовий зберегти зв'язки з РФ, незважаючи на її війну проти України.

Документ наголошує і на тому, що допуск росіян та білорусів до спортивних змагань неможливий навіть "у нейтральному форматі" - без прапорів та гімну.

Росіяни та білоруси на Олімпіаді

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет запровадив санкції проти росіян та білорусів після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Але вже цього року МОК закликав спортивні федерації допустити громадян РФ та РБ на змагання, незважаючи на агресію проти нашої країни.

В Україні жорстко відреагували на такий абсурдний крок - запросили голову МОК Томаса Баха відвідати Бахмут та нагадували про велику кількість загиблих українських спортсменів у ході війни.

Спікер МОК Марк Адамс учора, 21 червня, заявив, що комітет все ще чекає "відповідного моменту" для того, щоб вирішити, чи допускати росіян та білорусів на Олімпіаду.