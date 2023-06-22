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ПАСЕ рекомендовала не допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже

Фото: ПАСЕ рекомендовала не допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету не допускать россиян и белорусов к Олимпиаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа, члена украинской делегации в ПАСЕ Евгению Кравчук в Facebook.

По ее словам, за принятие резолюции проголосовал 71 депутат, а против - четыре.

Фото: в ПАСЕ призвали не допускать россиян и белорусов на Олимпиаду (facebook.com/yevheniya.khudzik)

"Резолюция содержит решительный призыв к МОК и его спортивным органам запретить участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже, а также во всех других крупных спортивных мероприятиях, пока идет война агрессии против Украины", - уточняет Кравчук.

В документе также отмечается, что участие россиян и белорусов в Олимпиаде в Париже, которая пройдет в 2024 году, является немыслимым и станет инструментом пропаганды.

Резолюция подчеркивает, что отсутствие подобного запрета будет побуждать россиян верить, что мир готов сохранить связи с РФ, несмотря на ее войну против Украины.

Документ акцентирует внимание и на том, что допуск россиян и белорусов к спортивным соревнованиям невозможен даже "в нейтральном формате" - без флагов и гимна.

Россияне и белорусы на Олимпиаде

Напомним, Международный олимпийский комитет ввел санкции против россиян и белорусов после начала полномасштабного вторжения в Украину. Но уже в этом году МОК призвал спортивные федерации допустить граждан РФ и РБ на соревнования, несмотря на агрессию против нашей страны.

В Украине жестко отреагировали на такой абсурдный шаг - пригласили главу МОК Томаса Баха посетить Бахмут и напоминали о большом количестве погибших украинских спортсменов в ходе войны.

Спикер МОК Марк Адамс вчера, 21 июня, заявил, что комитет все еще ждет "подходящего момента" для того, чтобы решить, допускать ли россиян и белорусов на Олимпиаду.

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