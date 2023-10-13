ПАРЄ прийняла резолюцію про визнання Путіна диктатором

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) прийняла резолюція, яка визнає президента Росії Володимира Путіна диктатором, а країну-агресора - диктатурою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка та пресслужбу ПАРЄ.
"Щойно! В ПАРЄ прийнята резолюція, яка визнає президента РФ Володимира Путіна диктатором, а Росію - де-факто диктатурою!", - повідомив Гончаренко.
За прийняття резолюції проголосували 43 євродепутати.
Зазначається, що процедура внесення змін до Конституції РФ, які надали можливість залишатися Путіну при владі до 2036 року, суперечила ж самій Конституції.
"Переважна влада президента, яка є результатом надзвичайно тривалого терміну перебування на посаді, у поєднанні з відсутністю будь-яких систем стримувань і противаг, таких як сильний парламент, незалежна судова система, вільні ЗМІ та активне громадянське суспільство, перетворили Російську Федерацію на де-факто диктатури", - заявили в парламенті.
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Окрім того, Гончаренко подав поправку щодо визнання диктатором самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба також привітав ухвалення резолюції.
"Вітаю потужну резолюцію ПАРЄ, яка визнає Росію диктатурою. Понад 20 років одноосібного неконституційного правління призводить до злочинів всередині та за межами країни", - написав він у Twitter.
Ордер на арешт Путіна
Нагадаємо, у березні прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна у справі вивезення українських дітей. Ордер Гааги дозволяє заарештувати Путіна за межами РФ та передати до суду.
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