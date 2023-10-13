ПАСЕ приняла резолюцию о признании Путина диктатором

"Только что! В ПАСЕ принята резолюция, которая признает президента РФ Владимира Путина диктатором, а Россию - де-факто диктатурой!", - сообщил Гончаренко.

За принятие резолюции проголосовали 43 евродепутата.

Отмечается, что процедура внесения изменений в Конституцию РФ, которые предоставили возможность оставаться Путину у власти до 2036 года, противоречила же самой Конституции.

"Подавляющая власть президента, являющаяся результатом чрезвычайно длительного срока пребывания в должности, в сочетании с отсутствием каких-либо систем сдерживаний и противовесов, таких как сильный парламент, независимая судебная система, свободные СМИ и активное гражданское общество, превратили Российскую Федерацию в де-факто диктатуры", - заявили в парламенте.

Также ПАСЕ:

призвала признать Путина как нелегитимного по истечении его нынешнего срока и прекратить все контакты с ним, кроме гуманитарных и в рамках стремления к миру;

призвала государства-члены Устава МКС арестовать Путина, когда он попадет под их юрисдикцию на основании ордера на арест;

подтвердила поддержку создания спецтрибунала, который преодолел бы иммунитет "тройки".

Кроме того, Гончаренко подал поправку о признании диктатором самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также приветствовал принятие резолюции.

"Приветствую мощную резолюцию ПАСЕ, которая признает Россию диктатурой. Более 20 лет единоличного неконституционного правления приводит к преступлениям внутри и за пределами страны", - написал он в Twitter.