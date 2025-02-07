В ПАРЄ пояснили, коли в Україні можуть відбутися вибори

За його словами, коли проводити вибори, має вирішувати український народ. "Я не можу мати думку з цього приводу. Але не можна проводити вибори в умовах воєнного стану", - сказав він.

Як зазначив депутат ПАРЄ, тут немає обхідних шляхів. "Ні, тому що воєнний стан передбачає призупинення всіх елементів демократичних виборів і верховенства права. І ви не можете повністю дотримуватися конвенцій, які регулюють проведення виборів за міжнародними стандартами", - наголосив Булай.

На його думку, питання про вибори не має сенсу, поки в Україні діє воєнний стан. "Тож, поки це так, жодні вибори не можуть відбутися, ми повинні просто дочекатися його закінчення. І тоді український народ має вирішити, як він хоче - щоб вибори відбулися, чи ні", - додав він.

Булай вважає, що організувати вибори можливо за декілька місяців. "Технічно це можливо. Питання в тому, як ви це зробите. Якщо ви призупините воєнний стан, то застосовуються всі звичайні принципи верховенства права. Але тоді виникає питання, чи буде це робити тимчасовий уряд? Чи готував би (вибори, - ред.) чинний уряд?" - задався питанням депутат ПАРЄ.

За його словами, не так багато інформації про перехідний період, тому що це також важливо.

"І є сценарії... Кажуть, що після припинення воєнного стану може з'явитися новий технократичний уряд, який матиме справу з новою політичною ситуацією, або просто продовжувалася б діяльність (старого уряду, - ред.) до виборів, або просто з повними амбіціями та повноваженнями. Це питання української внутрішньополітичної динаміки, щодо якої я майже не маю думки", - додав він.

Нагадаємо, спецпредставник Трампа щодо України та Росії Кіт Келлог заявив, що США хочуть проведення виборів в Україні у випадку, якщо буде перемир'я з РФ.

За даними опитувань, більшість українців проти виборів під час війни. Зокрема, у березні 2024 року лише 22% опитаних позитивно ставилися до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні (президентських або парламентських) до завершення війни.