В ПАСЕ пояснили, когда в Украине могут состояться выборы

По его словам, когда проводить выборы, должен решать украинский народ. "Я не могу иметь мнение по этому поводу. Но нельзя проводить выборы в условиях военного положения", - сказал он.

Как отметил депутат ПАСЕ, здесь нет обходных путей. "Нет, потому что военное положение предусматривает приостановление всех элементов демократических выборов и верховенства права. И вы не можете полностью соблюдать конвенции, которые регулируют проведение выборов по международным стандартам", - подчеркнул Булай.

По его мнению, вопрос о выборах не имеет смысла, пока в Украине действует военное положение. "Поэтому, пока это так, никакие выборы не могут состояться, мы должны просто дождаться его окончания. И тогда украинский народ должен решить, как он хочет - чтобы выборы состоялись или нет", - добавил он.

Булай считает, что организовать выборы возможно за несколько месяцев. "Технически это возможно. Вопрос в том, как вы это сделаете. Если вы приостановите военное положение, то применяются все обычные принципы верховенства права. Но тогда возникает вопрос, будет ли это делать временное правительство или готовило бы (выборы, - ред.) действующее правительство?" - задался вопросом депутат ПАСЕ.

По его словам, не так много информации о переходном периоде, потому что это также важно.

"И есть сценарии... Говорят, что после прекращения военного положения может появиться новое технократическое правительство, которое будет иметь дело с новой политической ситуацией, или просто продолжалась бы деятельность (старого правительства, - ред.) до выборов, или просто с полными амбициями и полномочиями. Это вопрос украинской внутриполитической динамики, по которой я почти не имею мнения", - добавил он.

Напомним, спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил, что США хотят проведения выборов в Украине в случае, если будет перемирие с РФ.

По данным опросов, большинство украинцев против выборов во время войны. В частности, в марте 2024 года только 22% опрошенных положительно относились к идее проведения общенациональных выборов в Украине (президентских или парламентских) до завершения войны.