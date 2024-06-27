ПАРЄ підтримала виплати українським біженцям для повернення на Батьківщину

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, в якій наголосила на необхідності виплат українським біженцям, щоб вони повернулися на Батьківщину після завершення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ.
Згідно з текстом резолюції, ПАРЄ рекомендувала вжити конкретних заходів для підготовки до повернення українських біженців на Батьківщину після того, як настане мир.
В Асамблеї наголосили, що процес повернення в Україну біженців не може бути досягнутий "відразу" і може вимагати багаторічної підготовки. Тому розпочати її необхідно вже зараз.
"Повернення, безумовно, вимагатиме фінансової допомоги для сприяння переселенню, і необхідно буде вирішити питання щодо допомоги на переселення та реінтеграцію протягом певного періоду", - уточнюється в резолюції.
Також у документі зазначено, що українським біженцям необхідно надати законне право на проживання у країні після трирічного перебування там.
Варто зауважити, що у резолюції ПАРЄ закликала до довготривалої підтримки не лише біженців, а й переселенців всередині України.
Нагадаємо, ще минулого року кілька європейських країн заявили, що виплачуватимуть українським біженцям одноразову фінансову допомогу, якщо вони ухвалять рішення повернутися на Батьківщину.
Зокрема, такі програми запустили в Чехії, Ірландії, Норвегії і не тільки.
Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.
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