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ПАСЕ поддержала выплаты украинским беженцам для возвращения на Родину

Иллюстративное фото: украинским беженцам могут выплачивать помощь для возвращения на Родину (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой подчеркнула необходимость выплат украинским беженцам, чтобы они вернулись на Родину после завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно тексту резолюции, ПАСЕ рекомендовала принять конкретные меры для подготовки к возвращению украинских беженцев на Родину после того, как наступит мир. 

В Ассамблее подчеркнули, что процесс возвращения в Украину беженцев не может быть достигнут "в одночасье" и может потребовать многолетней подготовки. Поэтому начать ее необходимо уже сейчас. 

"Возвращение, безусловно, потребует финансовой помощи для содействия переселению, и необходимо будет решить вопрос о пособиях на переселение и реинтеграцию в течение определенного периода", - уточняется в резолюции. 

Также в документе указано, что украинским беженцам необходимо предоставить законное право на проживание в стране после трехлетнего пребывания там. 

Стоит заметить, что в резолюции ПАСЕ призвала к долговременной поддержке не только беженцев, но и переселенцев внутри Украины. 

Выплаты беженцам

Напомним, еще в прошлом году несколько европейских стран заявили, что будут выплачивать украинским беженцам одноразовую финансовую помощь, если они примут решение вернуться на Родину.

В частности, такие программы запустили в Чехии, Ирландии, Норвегии и не только.

Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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