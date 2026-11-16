Парасольки не знадобляться, але варто вдягнутися тепліше: прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні, 16 листопада, очікується суха та прохолодна погода. Дощі можливі лише на Закарпатті та Прикарпатті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті, вдень і на Прикарпатті невеликий дощ.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 3-8°, на крайньому півдні країни до 11° тепла.
У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура по області вдень 3-8° тепла, у Києві 6-8° тепла.
Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою може бути погода в листопаді в цілому.