Зонтики не понадобятся, но стоит одеться потеплее: прогноз погоды на сегодня

В Украине 16 ноября ожидается сухая и прохладная погода. Дожди возможны только в Закарпатье и Прикарпатье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, только в Закарпатье, днем и в Прикарпатье небольшой дождь.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Температура днем 3-8°, на крайнем юге страны до 11° тепла.
В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура по области днем 3-8° тепла, в Киеве 6-8° тепла.
Напомним, ранее синоптики рассказали, какой может быть погода в ноябре в целом.