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Парасольки не потрібні: якою буде погода в Україні 6 жовтня

07:00 06.10.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Парасольки не потрібні: якою буде погода в Україні 6 жовтня Ілюстративне фото: якою буде погода в Україні 5 жовтня (колаж РБК-Україна)
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Завтра, 6 жовтня, в Україні обійдеться без опадів і втримається приємне тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні 6 жовтня

Очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер переважно західний, його швидкість - 5-10 метрів за секунду.

Температура вночі становила від 5 до 10° тепла, а вдень буде від 16 до 21°.

Опадів не прогнозують і в наступні дві доби. Загалом упродовж трьох діб уночі буде від 5 до 12° тепла, вдень - від 16 до 23°.

Парасольки не потрібні: якою буде погода в Україні 6 жовтня
Фото: якою буде погода в Україні 6 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

8 жовтня у південній частині країни вночі та вранці місцями очікується туман.

Нагадаємо, що синоптики не користуються терміном "бабине літо" офіційно.

За словами начальниці відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи, так у народі називають спокійні, сонячні та маловітряні осінні дні, коли на погоду впливає антициклон.

Раніше ми писали, коли в Україні можуть припинитися нічні заморозки.

Птуха розповідала, що 5-6 жовтня повітряні потоки мають змінитися на південно-західні, тож ночі стануть м'якшими - від 3 до 8° тепла.

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