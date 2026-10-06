Зонтики не нужны: какой будет погода в Украине 6 октября
Завтра, 6 октября, в Украине обойдется без осадков и удержится приятное тепло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине 6 октября
Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно западный, его скорость - 5-10 метров в секунду.
Температура ночью составляла от 5 до 10 тепла, а днем будет от 16 до 21 тепла.
Осадков не прогнозируют и в последующие двое суток. В течение трех суток ночью будет от 5 до 12° тепла, днем - от 16 до 23°.
8 октября в южной части страны ночью и утром местами ожидается туман.
Напомним, что синоптики не пользуются термином "бабье лето" официально.
По словам начальницы отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталии Птухи, так в народе называют спокойные, солнечные и маловетренные осенние дни, когда на погоду влияет антициклон.
Раньше мы писали, когда в Украине могут прекратиться ночные заморозки.
Птуха рассказывала, что 5-6 октября воздушные потоки должны измениться на юго-западные, поэтому ночи станут более мягкими - от 3 до 8° тепла.