Зонтики не нужны: какой будет погода в Украине 6 октября

Завтра, 6 октября, в Украине обойдется без осадков и удержится приятное тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине 6 октября

Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно западный, его скорость - 5-10 метров в секунду.

Температура ночью составляла от 5 до 10 тепла, а днем будет от 16 до 21 тепла.

Осадков не прогнозируют и в последующие двое суток. В течение трех суток ночью будет от 5 до 12° тепла, днем - от 16 до 23°.

Фото: какой будет погода в Украине 6 октября (инфографика РБК-Украина)

8 октября в южной части страны ночью и утром местами ожидается туман.

Напомним, что синоптики не пользуются термином "бабье лето" официально.

По словам начальницы отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталии Птухи, так в народе называют спокойные, солнечные и маловетренные осенние дни, когда на погоду влияет антициклон.