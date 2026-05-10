Парасольки не ховаємо: синоптик розповіла, якою буде погода 11 травня і де пройдуть дощі

Завтра в Україні дощі найбільш ймовірні у східній частині, на Сумщині, Запоріжжі, Полтавщині, Черкащині.

На решті території України - без істотних опадів, хіба що на Закарпатті пройде дощ.

Температура повітря неоднорідна, протягом дня найтепліше буде на заході +20+24 градуси, вздовж смуги Сумщина-Черкащина-Полтавщина-Дніпропетровщина лише +17+19 градусів, загалом +18+22 градуси.

У Києві 11 травня опади малоймовірні. Трохи потепліє порівняно із сьогоднішнім днем, очікується до +18, +19 градусів.

Фото: карта погоди в Україні на 11 травня (meteo.gov.ua)