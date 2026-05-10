UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Парасольки не ховаємо: синоптик розповіла, якою буде погода 11 травня і де пройдуть дощі

13:58 10.05.2026 Нд
1 хв
Опади очікуються не в усіх регіонах
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на 11 травня (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)

Україну в понеділок, 11 травня, знову накрють дощі, однак не скрізь. Місцями повітря прогріє до +22 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

Завтра в Україні дощі найбільш ймовірні у східній частині, на Сумщині, Запоріжжі, Полтавщині, Черкащині.

На решті території України - без істотних опадів, хіба що на Закарпатті пройде дощ.

Температура повітря неоднорідна, протягом дня найтепліше буде на заході +20+24 градуси, вздовж смуги Сумщина-Черкащина-Полтавщина-Дніпропетровщина лише +17+19 градусів, загалом +18+22 градуси.

У Києві 11 травня опади малоймовірні. Трохи потепліє порівняно із сьогоднішнім днем, очікується до +18, +19 градусів.

Фото: карта погоди в Україні на 11 травня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що у Київ прийшло метеорологічне літо - на тиждень раніше середньобагаторічних показників.

Також стало відомо, що початок травня в Україні відзначився справжнім теплом, яке вже встигло оновити температурні максимуми. Рекордні показники зафіксували одразу в шести містах.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Погода в УкраїніПогодаПогода в Києві