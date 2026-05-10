Парасольки не ховаємо: синоптик розповіла, якою буде погода 11 травня і де пройдуть дощі

Україну в понеділок, 11 травня, знову накрють дощі, однак не скрізь. Місцями повітря прогріє до +22 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.
Завтра в Україні дощі найбільш ймовірні у східній частині, на Сумщині, Запоріжжі, Полтавщині, Черкащині.
На решті території України - без істотних опадів, хіба що на Закарпатті пройде дощ.
Температура повітря неоднорідна, протягом дня найтепліше буде на заході +20+24 градуси, вздовж смуги Сумщина-Черкащина-Полтавщина-Дніпропетровщина лише +17+19 градусів, загалом +18+22 градуси.
У Києві 11 травня опади малоймовірні. Трохи потепліє порівняно із сьогоднішнім днем, очікується до +18, +19 градусів.
Фото: карта погоди в Україні на 11 травня (meteo.gov.ua)
