Зонтики не прячем: синоптик рассказала, какой будет погода 11 мая и где пройдут дожди

Завтра в Украине дожди наиболее вероятны в восточной части, в Сумской, Запорожской, Полтавской, Черкасской областях.

На остальной территории Украины - без существенных осадков, разве что на Закарпатье пройдет дождь.

Температура воздуха неоднородна, в течение дня теплее всего будет на западе +20+24 градуса, вдоль полосы Сумщина-Черкасщина-Полтавщина-Днепропетровщина лишь +17+19 градусов, в целом +18+22 градуса.

В Киеве 11 мая осадки маловероятны. Немного потеплеет по сравнению с сегодняшним днем, ожидается до +18, +19 градусов.

