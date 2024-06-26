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Парасковіївка - під контролем України. У ДШВ спростували фейк росіян тритижневої давності

Парасковіївка, Середа 26 червня 2024 20:59
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Парасковіївка - під контролем України. У ДШВ спростували фейк росіян тритижневої давності Фото: ЗСУ контролюють Парасковіївку, попри заяви РФ (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Дмитро Левицький

Росіяни три тижні тому заявили про нібито захоплення села Парасковіївка в Донецькій області. Однак, ця інформація не відповідає дійсності, а населений пункт - під контролем ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника прес-служби 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Ореста Дрималовського в ефірі телемарафону.

Про захоплення села російське міністерство оборони заявило ще 7 червня. За словами Дрималовського, заяви окупантів не відповідають дійсності.

"Наші підрозділи досі перебувають у селі Парасковіївка, досі дуже міцно тримаються за ці позиції. Фактично село зруйноване, там немає жодної вцілілої будівлі. Росіяни дуже інтенсивно засипають снарядами, мінами, б’ють авіабомбами, але десантники 79-ки досі перебувають у селі", - сказав він.

Село Парасковіївка розташоване між Костянтинівкою та Новомихайлівкою в Донецькій області.

Парасковіївка - під контролем України. У ДШВ спростували фейк росіян тритижневої давності

Нагадаємо, з початку 26 червня на фронті відбулося майже 100 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Там, за сьогодні, українські військові вже відбили 23 російські штурми, а ще 11 атак тривають.

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