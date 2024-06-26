Парасковеевка - под контролем Украины. В ДШВ опровергли фейк россиян трехнедельной давности

Россияне три недели назад заявили о якобы захвате села Парасковеевка в Донецкой области. Однако эта информация не соответствует действительности, а населенный пункт - под контролем ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя пресс-службы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Ореста Дрималовского в эфире телемарафона.

О захвате села российское министерство обороны заявило еще 7 июня. По словам Дрималовского, заявления окупантов не соответствуют действительности.

"Наши подразделения до сих пор находятся в селе Парасковеевка, до сих пор очень крепко держатся за эти позиции. Фактически село разрушено, там нет ни одного уцелевшего здания. Россияне очень интенсивно засыпают снарядами, минами, бьют авиабомбами, но десантники 79 до сих пор находятся в селе", - сказал он.

Село Парасковеевка находится между Константиновкой и Новомихайловкой в Донецкой области.