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Парасковеевка - под контролем Украины. В ДШВ опровергли фейк россиян трехнедельной давности

Парасковеевка, Среда 26 июня 2024 20:59
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Парасковеевка - под контролем Украины. В ДШВ опровергли фейк россиян трехнедельной давности Фото: ВСУ контролируют Парасковьевку, несмотря на заявления РФ (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россияне три недели назад заявили о якобы захвате села Парасковеевка в Донецкой области. Однако эта информация не соответствует действительности, а населенный пункт - под контролем ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя пресс-службы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Ореста Дрималовского в эфире телемарафона.

О захвате села российское министерство обороны заявило еще 7 июня. По словам Дрималовского, заявления окупантов не соответствуют действительности.

"Наши подразделения до сих пор находятся в селе Парасковеевка, до сих пор очень крепко держатся за эти позиции. Фактически село разрушено, там нет ни одного уцелевшего здания. Россияне очень интенсивно засыпают снарядами, минами, бьют авиабомбами, но десантники 79 до сих пор находятся в селе", - сказал он.

Село Парасковеевка находится между Константиновкой и Новомихайловкой в Донецкой области.

Парасковеевка - под контролем Украины. В ДШВ опровергли фейк россиян трехнедельной давности

Напомним, с начала 26 июня на фронте произошло почти 100 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском направлении. Там, сегодня, украинские военные уже отбили 23 российских штурма, а еще 11 атак продолжаются.

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ВСУ Десантно-штурмовые войска Донецкая область Война России против Украины
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